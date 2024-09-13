Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Шатуре

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели в подмосковной Шатуре, пишет пресс-служба областного МЧС РФ.

Цех загорелся 13 сентября. Площадь возгорания составила 3 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Позже пожарные смогли локализовать огонь. На тот момент на месте инцидента работали около 70 специалистов и 14 единиц техники.

