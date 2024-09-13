13 сентября, 18:33Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Шатуре
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству мебели в подмосковной Шатуре, пишет пресс-служба областного МЧС РФ.
Цех загорелся 13 сентября. Площадь возгорания составила 3 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Позже пожарные смогли локализовать огонь. На тот момент на месте инцидента работали около 70 специалистов и 14 единиц техники.
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