Семилетний мальчик погиб на пожаре в частном доме в ТиНАО

Фото: МЧС России

Ребенок погиб в результате пожара в двухэтажном частном доме в ТиНАО, его тело было обнаружено сотрудниками МЧС. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сотрудники МЧС России обнаружили тело 7-летнего мальчика", – указано в сообщении.

В МЧС также сообщили, что обстоятельства и причину пожара выяснят дознаватели ведомства.

О пожаре в частном доме в СНТ Маяк-Бурцево стало известно в ночь на 17 сентября. Из-за возгорания произошло обрушение кровли, перекрытий и стен по всей площади. Пожарным удалось ликвидировать огонь на площади в 110 квадратных метров, в его тушении были задействованы 37 специалистов и 9 единиц техники.

В пожаре также пострадал отец ребенка, его осматривают врачи.

