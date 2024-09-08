Пожар начался на втором этаже типографии в Москве

Фото: МЧС России

Пожар начался в типографии в Москве, возгорание произошло на втором этаже здания. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Столичные огнеборцы МЧС России тушат пожар в типографии. В Москве возгорание произошло на втором этаже административного здания", – указано в сообщении.

К тушению пожара привлечены 49 специалистов и 14 единиц техники, о пострадавших не сообщалось.

Ранее, 7 сентября, пожар произошел на паркинге в Одинцове, в результате которого погибли двое людей. Еще порядка 20 автомобилей уничтожил огонь. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В свою очередь, прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего.