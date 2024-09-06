Пожар в здании цеха в Тульской области потушен

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Пожар в здании цеха в Узловском районе Тульской области ликвидирован полностью. Об этом заявляет пресс-служба МЧС России.

Емкости с машинным маслом загорелись на территории производственной площадки вечером 5 сентября. Спустя время спасатели сумели локализовать возгорание на площади в 2 000 квадратных метров, а затем ликвидировать открытое горение.

Между тем пожарные не допустили распространения огня на соседние 3 производственных здания. К тушению возгорания привлекали 50 специалистов и 18 единиц техники, а также пожарный поезд.

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. При пожаре никто не пострадал. На движение поездов ситуация с пожаром не повлияла.

