Строящийся цех горит в Тульской области на 1,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Тульской области"

Емкости с машинным маслом загорелись на территории производственной площадки в Узловском районе Тульской области. Площадь пожара составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте министерства по региональной безопасности области.

Ведомство уточнило, что в тушении пожара участвуют 8 пожарных расчетов. Кроме того, привлекаются дополнительные силы и средства. По данным министерства, никто не пострадал, опасности перехода пожара на жилые строения нет.

Огонь ликвидирует порядка 30 специалистов и 8 единиц техники, добавили в телеграм-канале МЧС России.

Для помощи в тушении пожара привлекли пожарный поезд. В его составе цистерны с 60 тоннами воды и 5 тонн пенообразователя. На движение поездов ситуация не влияет.

Ранее пожар произошел в столичной квартире, расположенной на 14-м этаже жилого дома № 17 на улице Клязменской. Пострадал один человек. После осмотра медиками его госпитализировали. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек.

Огонь охватил 21 квадратный метр. Спустя время сотрудники МЧС РФ полностью его ликвидировали.