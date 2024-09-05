Пожар на севере Москвы потушен

Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на севере Москвы, передает пресс-служба столичного главка МЧС РФ

В результате возгорания пострадал один человек. Как уточнили в ведомстве, после осмотра медиками он был госпитализирован. При этом до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС России добавили, что огонь охватил 21 квадратный метр.

Пожар произошел в квартире на 14-м этаже жилого дома № 17 на улице Клязьменской днем 5 сентября. Спасатели получили сообщение о ЧП в 13:07 и незамедлительно отправились на место происшествия.