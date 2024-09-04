Электричка загорелась в подмосковных Химках

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Хвостовой вагон поезда № 6612 загорелся на остановочном пункте "Левобережная" Ленинградского направления в подмосковных Химках, передает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

ЧП произошло в 18:20 4 сентября, уточнили в компании. Поезд следовал сообщением Москва – Конаково ГРЭС.

Возгорание было ликвидировано силами локомотивной бригады с использованием первичных средств пожаротушения. При этом информации о пострадавших не поступало. В данный момент специалисты выясняют причины возгорания и ущерб подвижному составу.

В ОЖД предупредили горожан о задержке поездов дальнего пригорода и МЦД-3.

Происшествие подтвердили и в Западном МСУТ СК РФ. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту задымления. Правоохранители организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Проверку по факту случившегося проводит Северная транспортная прокуратура, добавили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Ранее произошло возгорание крыши электропоезда № 6710 сообщением Москва – Тверь. Пассажиры были эвакуированы из поезда. Сначала машинисты пытались потушить огонь песком, но он распространился дальше. Общая площадь возгорания составила 140 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Для тушения привлекли 30 специалистов и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Последствия возгорания были ликвидированы. Пострадавших нет.