Пожарные поезда МЖД подготовили к летнему периоду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты подготовили 28 пожарных поездов Московской железной дороги к работе в летний период. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

В подготовительный период был проведен необходимый ремонт подвижного состава, пополнен запас огнетушащих веществ и горюче-смазочных материалов, а также сформирован запас еды на несколько дней автономной работы.

"Пожарные поезда участвуют в тушении пожаров в полосе отвода, оказывают помощь подразделениям МЧС в ликвидации последствий ЧС", – говорится в сообщении.

С начала года поезда совершили уже 108 выездов. Вместе с тем МЖД призвала граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее в московском метро кондиционеры в вагонах перевели на летний режим. Всего кондиционерами оснащены свыше 60% поездов. Заместитель мэра Максим Ликсутов рассказал, что на станциях температуру контролирует Лаборатория микроклимата. Ее сотрудники следят за качеством воздуха во всем метро.

Кроме того, в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к летнему сезону в метро сняли более 6 000 вторых дверей в вестибюлях. Так на станции поступает больше воздуха. До осени двери будут находиться на хранении.

