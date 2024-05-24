24 мая, 12:57Транспорт
Пожарные поезда МЖД подготовили к летнему периоду
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Специалисты подготовили 28 пожарных поездов Московской железной дороги к работе в летний период. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.
В подготовительный период был проведен необходимый ремонт подвижного состава, пополнен запас огнетушащих веществ и горюче-смазочных материалов, а также сформирован запас еды на несколько дней автономной работы.
"Пожарные поезда участвуют в тушении пожаров в полосе отвода, оказывают помощь подразделениям МЧС в ликвидации последствий ЧС", – говорится в сообщении.
С начала года поезда совершили уже 108 выездов. Вместе с тем МЖД призвала граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее в московском метро кондиционеры в вагонах перевели на летний режим. Всего кондиционерами оснащены свыше 60% поездов. Заместитель мэра Максим Ликсутов рассказал, что на станциях температуру контролирует Лаборатория микроклимата. Ее сотрудники следят за качеством воздуха во всем метро.
Кроме того, в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к летнему сезону в метро сняли более 6 000 вторых дверей в вестибюлях. Так на станции поступает больше воздуха. До осени двери будут находиться на хранении.
Кондиционеры в вагонах столичного метро перевели на летний режим работы