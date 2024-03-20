ЦППК подготовит к летнему сезону более 3,2 тысячи вагонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К предстоящему летнему сезону Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовит более 3,2 тысячи вагонов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Компания начала подготовку подвижного состава к летнему сезону. В этом году специалисты проверят 319 собственных и арендованных поездов на соответствие нормам комфорта и безопасности – от систем климат-контроля и вентиляции до противопожарного состояния и связи пассажиров с машинистом", – говорится в сообщении.

Помимо этого, специалисты проверят внешнее состояние поездов и исправность систем торможения. Для осмотров привлекают ревизоров по безопасности движения, специалистов по охране труда, технологов, мастеров-ремонтников и других.

Подготовку планируют завершить к 31 мая. Сезонный осмотр пройдут 259 электропоездов, 26 рельсовых автобусов, а также 34 арендованных состава.

До этого стало известно, что в 2023 году пассажиры забыли в поездах почти 1,5 тысячи личных вещей. Чаще всего граждане оставляли вещи на Курском, Белорусском и Савеловском направлениях, а главным по "забывчивости" месяцем стал май.



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