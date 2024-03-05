Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 с 8 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 23:00 8 марта до 09:00 10 марта на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится расписание поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Поезда диаметра проследуют с увеличенными интервалами. До 07:30 они увеличатся до одного часа, после – до 20 минут.

На Савеловском направлении часть поездов отменят, другие проследуют только от и до Савеловского вокзала. Интервалы движения электричек увеличат до 10 минут, некоторые из них проследуют с измененными остановками.

На Белорусском направлении часть поездов отменят, другие проследуют только от и до Белорусского вокзала и станции Фили. Интервалы между электричками вырастут до 15 минут, у некоторых изменится набор остановок на маршруте. Некоторые поезда "Аэроэкспресса" в указанный период будут следовать от и до Савеловского вокзала.

"В ночь в указанные даты будет закрыт путь в область на участке от Савеловского вокзала до Филей. Это нужно для строительства путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская", – говорится в сообщении.

Перед планированием поездок пассажирам рекомендовали изучить актуальное расписание поездов на сайте ЦППК, а также в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее стало известно, что ЦППК назначила дополнительные экспрессы в праздничные дни марта. Изменения будут накануне праздника, 8 Марта и последующие выходные дни. Вместе с этим назначили дополнительные фирменные экспрессы.

