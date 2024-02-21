Пассажиры забыли почти 1,5 тыс личных вещей в поездах в 2023 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Почти 1,5 тысячи личных вещей, в том числе чехол для электрогитары, магнитола и матрас, оставили в 2023 году в поездах ЦППК. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Чаще всего граждане оставляли вещи на Курском, Белорусском и Савеловском направлениях, а главным по "забывчивости" месяцем стал май.

В ЦППК призвали быть внимательнее к своим вещам. В пресс-службе добавили, что чаще всего пассажиры оставляли ручную кладь – сумки, рюкзаки, пакеты, чемоданы, коробки, портфели и барсетки. Среди необычных находок сотрудники нашли кейс со строительными инструментами, свернутый матрас и банку земляники, а также пластиковое ведерко с куриными крылышками.

В мае пассажиры оставили в вагонах 170 различных предметов, рассказал перевозчик.

"Если вещи оставлены на маршрутах МЦД, то необходимо обратиться по телефону контакт-центра "Московский транспорт" 32-10 (с мобильного). Сотрудник расскажет, где находятся склады и как забрать потерянные вещи, которые хранятся там до 6 месяцев", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с января этого года пассажиры транспорта Москвы забыли более четырех тысяч вещей. Наиболее необычными предметами стали бутафорские казачьи шашки и сумка с виниловыми пластинками детских песен и сказок, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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