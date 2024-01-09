Шапку Деда Мороза и соковыжималку забыли пассажиры аэроэкспрессов в новогодние выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Пассажиры компании "Аэроэкспресс" в новогодние каникулы забыли в поездах и терминалах перевозчика более 200 различных предметов, включая шапку Деда Мороза, настольную игру "Монополия" и соковыжималку. Об этом сообщается на сайте компании.

Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах зимние головные уборы, перчатки и варежки, смартфоны, наушники, зарядные устройства, рюкзаки и сумки. Кроме того, среди находок были студенческий билет, восемь плиток шоколада и попкорн.

Все забытые предметы поступают на склад забытых вещей. Чтобы вернуть оставленное, нужно позвонить на горячую линию "Аэроэкспресса" по номерам 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы) или по 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов РФ и с мобильных телефонов). Также можно обратиться к сменному специалисту в терминале компании и составить заявление о потере.

Получить вещь можно в понедельник, среду и четверг с 13:00 до 17:00 по адресу улица Нижняя, дом 17. Сообщить о своем визите следует за сутки до приезда. Выдача проходит под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Ранее сообщалось, что москвичи забыли костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары в столичном метрополитене в ночь с 31 декабря на 1 января, всего было около 270 предметов. Всего за год на склады забытых вещей поступило более 50 тысяч предметов.

С начала 2023 года пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах около 250 вещей. Самые необычные находки – кукольный домик, детский аккордеон и подборка журналов с выкройками.

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