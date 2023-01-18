Жалюзи, электромясорубку, набор шишек и ласты забыли пассажиры метро Москвы в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В перечень самых необычных вещей, которые забывали пассажиры столичного метро, вошли спиннинг, электромясорубка, набор алтайских сосновых шишек и ласты. Об этом информирует RT со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Как правило, пассажиры забывают телефоны, сумки, предметы одежды, зарядки, а также сезонные предметы. Представители метрополитена отметили, что оставленные вещи можно забрать несколькими способами:

позвонить по номеру контакт-центра "Московский транспорт" 3210 с мобильного телефона;

с мобильного телефона; подать обращение в приложении "Метро Москвы";

написать в чат-бот "Александра".

Отмечается, что в прошлом году пассажиры метро забыли порядка 28,4 тысячи различных вещей.

Ранее в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) рассказали о необычных предметах, забытых пассажирами в 2022 году. Среди них – сувенирный самовар, мольберт и рыцарский щит.

Кроме того, во время новогодних каникул на Савеловском направлении кто-то забыл пакет бород Деда Мороза.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!