Стало известно, что забыли пассажиры в столичном транспорте в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новогоднюю ночь пассажиры забыли в столичном транспорте рождественский венок, фигурку и колпаки Деда Мороза, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

Отмечается, что всего на склады поступило почти 160 забытых вещей.

"Новогодние "потеряшки" – рождественский венок, фигурка и колпаки Деда Мороза. В этом году за новогоднюю ночь на склады поступило 156 вещей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажиры нередко забывают свои вещи в транспорте. В 2022 году в метро, МЦК и МЦД нашли 28,4 тысячи забытых предметов.

"Чаще всего мы находим одежду, рюкзаки, мобильные телефоны и сезонные аксессуары", –отметили в материале.

Жителям столицы напомнили, что склады забытых вещей работают каждый день с 8:00 до 20:00. Они расположены на станциях "Деловой центр", "Черкизовская", "Котельники".

Ранее пассажир забыл контейнеры с божьими коровками на станции метро "Китай-город" в Москве. Насекомых передали на склад забытых вещей.

Обычно животных всегда передают в приют, но хозяин насекомых приехал до этого момента. Он пояснил, что коллекционирует божьих коровок. В Дептрансе отметили, что в результате перемещений ни одна божья коровка не пострадала.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!