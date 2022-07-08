Клетку с лисой обнаружили в Москве на станции метро "Бульвар Рокоссовского"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Клетку с лисой, забытую пассажиром московского метро, обнаружили на станции "Бульвар Рокоссовского". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Сегодня на станции метро "Бульвар Рокоссовского" нас ждала необычная находка – кто-то забыл клетку с лисой. Мы передали ее в приют благотворительного фонда защиты животных "БИМ", но надеемся, что зверя не бросили и хозяин ищет его", – говорится в сообщении.
В департаменте пояснили, что все правила перевозки животного были соблюдены, что свидетельствует об ответственном отношении хозяина лисы к питомцу. Отмечается, что он может написать в телеграм-бот Дептранса или связаться с представителями фонда, подтвердив факт владения животным. Для этого потребуется предоставить фото или ветеринарные документы.
"Пассажиры часто забывают свои вещи в метро. Чтобы обеспечить безопасность и сохранить эти вещи, мы передаем их на склад забытых вещей. Если вы что-то потеряли, обязательно обращайтесь туда", – добавили в Дептрансе.
Ранее в Москве на станции метро "Перово" заметили мужчину с лемуром. Фото выложили в Сеть очевидцы. Животное выглядело озадаченным, однако вело себя спокойно.
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