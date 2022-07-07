Московских водителей призвали не оставлять животных в машине в жару

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Столичных водителей призвали не оставлять животных в машине в жару, так как питомцы могут получить тепловой удар. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В департаменте напомнили, что при тридцатиградусной жаре воздух в машине прогревается до 43 градусов за 10 минут.

Если же питомец все-таки остался в автомобиле, то его необходимо сразу отвезти в ветклинику, дать воду и приложить компресс со льдом к голове и безволосым поверхностям.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что кошки и собаки по-разному переносят летний зной. Первые зачастую сами справляются с жарой без помощи хозяина. По его словам, кошки находят себе прохладное место, поэтому жара им не навредит. Однако они боятся прямого солнца, из-за чего им важно свободно передвигаться.

