Московских водителей призвали не оставлять животных в машине в жару

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Столичных водителей призвали не оставлять животных в машине в жару, так как питомцы могут получить тепловой удар. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
В департаменте напомнили, что при тридцатиградусной жаре воздух в машине прогревается до 43 градусов за 10 минут.
Если же питомец все-таки остался в автомобиле, то его необходимо сразу отвезти в ветклинику, дать воду и приложить компресс со льдом к голове и безволосым поверхностям.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что кошки и собаки по-разному переносят летний зной. Первые зачастую сами справляются с жарой без помощи хозяина. По его словам, кошки находят себе прохладное место, поэтому жара им не навредит. Однако они боятся прямого солнца, из-за чего им важно свободно передвигаться.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: