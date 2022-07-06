Ветеринар рассказал, как помочь питомцам в жару

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Кошки и собаки по-разному переносят летний зной. Первые зачастую сами справляются с жарой без помощи хозяина, сообщает News.ru со ссылкой на ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.

По его словам, кошки находят себе прохладное место, поэтому жара им не навредит. Однако они боятся прямого солнца, из-за чего им важно свободно передвигаться.

При этом у собак совсем другая физиология, отметил Шеляков. Он добавил, что они хуже переносят жару, поэтому их лучше выгуливать рядом с водоемом.

"Собаки любят побегать на свободном пространстве. Летом это может быть опасно ввиду риска получения теплового удара. Если это произошло, рекомендуется отнести пострадавшего питомца в тень, а также смочить водой лоб", – сказал Шеляков.

Ветеринар подчеркнул, что собаки любят купаться, а вода станет отличным помощником в жару.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Московском регионе ожидается до 30 градусов 6 июля. При этом он добавил, что в городе могут пройти дожди. Он уточнил, что и высокая температура, и осадки – это нормальная ситуация. Именно летом за счет взрывной конвекции такое бывает.

