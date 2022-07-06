До 30 градусов ожидается в Московском регионе 6 июля. Однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в городе могут пройти дожди.

Он уточнил, что и высокая температура, и осадки – это нормальная ситуация. Именно летом за счет взрывной конвекции такое бывает. Этот процесс, как уточнил синоптик, называется термо.

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