В Роспотребнадзоре оценили заразность оспы обезьян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным, однако заразиться могут и взрослые, и дети. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.
"Оспе обезьян все возрасты покорны", – приводит слова специалиста РИА Новости.
По словам эксперта, случаи неблагоприятного течения оспы обезьян чаще всего происходят с детьми, беременными, ВИЧ-инфицированными и с людьми, у которых нарушен иммунитет. У данных категорий граждан болезнь протекает гораздо тяжелее, заключил Семенов.
Ранее эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что в России в ближайшие несколько месяцев могут появиться единичные случаи заражения оспой обезьян. По его словам, они будут преимущественно завозными – то есть либо у иностранцев, либо у людей, заразившихся за рубежом.
Специалист пояснил, что распространению заболевания способствует отсутствие ограничений на перемещение между странами. Ареал увеличивается из-за того, что несколько десятилетий люди не прививались от натуральной оспы. При этом он считает маловероятным возникновение пандемии.
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев оспы обезьян в РФ
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