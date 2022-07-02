В ВОЗ назвали риск появления оспы обезьян в РФ высоким

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Риск распространения оспы обезьян в европейском регионе, куда входит в том числе и Россия, оценивается как высокий. Об этом в беседе с РИА Новости заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в европейском регионе ВОЗ из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран", – сказала она.

По ее словам, также ситуацию осложняет нетипичное течение болезни у зараженных. Странам следует принять усилия по выявлению новых случаев оспы обезьян с целью недопущения ее широкого распространения, отметила Вуйнович.

По данным ВОЗ, по состоянию на 28 июня в 50 странах мира выявлено 3 413 подтвержденных случая оспы обезьян. Большинство из них приходится на Европу – 86%.

Между тем Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В ВОЗ же заявили, что отношения к этому решению не имеют.

