В ВОЗ заявили о выявлении более 3,4 тыс. случаев оспы обезьян с начала года

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 3 413 подтвержденных лабораторным путем случаях заражения с начала 2022 года оспой обезьян в 50 странах и об одном летальном исходе. Об этом говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Уточняется, что большинство случаев оспы обезьян (86%) приходится на Европейский регион. Далее следуют Америка (11%) и Африка (2%). Единственный на настоящий момент летальный исход зарегистрирован в Нигерии.

В ВОЗ расценивают риск распространения болезни в глобальном масштабе как умеренный.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в РФ пока отсутствует необходимость в массовой вакцинации граждан против оспы обезьян. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране нет ни одного положительного результата тестирования на наличие данного заболевания.

Также заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вирус оспы обезьян не потребует введения локдауна в России, поскольку он не обладает такой же высокой скоростью распространения. По ее словам, скорость распространения оспы обезьян гораздо ниже, чем скорость распространения гриппа. Она пояснила, что вирус передается лишь в результате близкого и длительного контакта с зараженным при несоблюдении мер предосторожности.

