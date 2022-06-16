В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с оспой обезьян в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России нет ни одного положительного результата тестирования на наличие оспы обезьян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наши лаборатории проводят эти исследования, и на сегодняшний день положительных результатов нет. И завозов этой инфекции в РФ тоже нет", – приводит РИА Новости ее слова.

Попова рекомендовала при планировании отпусков и командировок учитывать, что 85% всех случаев оспы обезьян выявили в Европе.

Глава ведомства добавила, что в настоящее время высоких рисков заражения оспой обезьян для россиян нет.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России пока отсутствует необходимость в массовой вакцинации граждан против оспы обезьян.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала во всем мире уже свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев заболевания и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии, Грузии и других странах.

