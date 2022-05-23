Пять случаев заражения оспой обезьян выявлено в США

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Пять случаев инфицирования поксвирусами, к которым также относится оспа обезьян, зафиксировано в США, заявила замдиректора отделения патогенов и патологий Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний Дженнифер Маккуистон.

"В дополнение к одному подтвержденному случаю оспы обезьян в Массачусетсе, были выявлены еще четыре случая поксвируса", – приводит ее слова ТАСС.

Маккуистон уточнила, что новые случаи были выявлены в Нью-Йорке, Флориде и Юте.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании. Заболевшие были отправлены на карантин для снижения распространения вируса.

Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что Россия обладает значительной иммунной прослойкой для предотвращения распространения оспы обезьян за счет проводившейся ранее вакцинации от натуральной оспы. По состоянию на 23 мая в РФ не было выявлено ни одного случая заболевания.