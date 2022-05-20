Случаи заражения оспой обезьян выявили в Австралии и Канаде

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Два случая заражения оспой обезьян выявили в штатах Южный Уэльс и Виктория в Австралии у мужчин 40 и 30 лет. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что оба пациента вернулись из европейских стран. На данный момент они находятся на самоизоляции, специалисты устанавливают список их контактов с другими людьми.

Также двое заболели в канадском штате Квебек. Врачи проверяют еще 17 подозрительных случаев.

Ранее в ВОЗ сообщили, что все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания минимален.

Отмечается, что риск заразиться сохраняется в Нигерии, поскольку точный источник вирусной инфекции неизвестен. ВОЗ рекомендовала всем путешественникам избегать контактов с дикими животными, а также воздержаться от употребления в пищу их мяса.

В свою очередь, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в Россию. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий.