В ВОЗ прокомментировали ситуацию с распространением оспы обезьян среди людей

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Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания минимален. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что на данный момент зарегистрированы три случая инфицирования. Достоверно известно, что первые два пациента до заболевания ездили в Нигерию. Медики их оперативно изолировали и отследили все контакты.

Отмечается, что риск заразиться сохраняется в Нигерии, поскольку точный источник вирусной инфекции неизвестен. ВОЗ рекомендует всем путешественникам избегать контактов с дикими животными, а также воздержаться от употребления в пищу их мяса.

В Роспотребнадзоре между тем заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян остается крайне низким, для этого предпринимаются все необходимые меры. В ведомстве пояснили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой, но менее серьезны.

