В "Векторе" предупредили об опасности оспы обезьян для человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В государственном научном центре "Вектор" назвали оспу обезьян у человека одним из приоритетных для наблюдения заболеваний из-за видимого роста таких случаев в мире и возможности дальнейшего распространения вируса, сообщает РИА Новости.
Специалисты напомнили, что на прошлой неделе центры по контролю и профилактике США и департамент здравоохранения штата Техас подтвердили оспу обезьян у американца, недавно вернувшегося из Нигерии. Для страны этот случай стал первым за 12 лет.
В последние годы в мире фиксируют регулярные случаи завоза оспы обезьян из Африки. В частности, три случая зафиксировали в Великобритании в 2021 году и три – в 2018 году, по одному – в Сингапуре в 2019 году и в Израиле в 2018 году. На африканском континенте заболевание коснулось 11 стран.
В "Векторе" обратили внимание, что за 10 лет эндемичную оспу обезьян у человека зарегистрировали в большем количестве стран, чем в течение предыдущих 40 лет.
Болезнь обычно начинается с головной и мышечной боли, температуры, а в течение 1–3 дней после появления лихорадки развиваются характерные кожные высыпания.
Основными переносчиками инфекции в природе выступают грызуны и приматы. Также можно заразиться от человека воздушно-капельным путем при тесном контакте или при контакте с биологическими жидкостями, язвами, а также контаминированными предметами, включая одежду и постельное белье.
Ранее в центре "Вектор" приступили к клиническим исследования первого российского противооспенного химиопрепарата НИОХ-14. В исследовании принимают участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Продолжительность клинического исследования составит 174 дня.
В настоящее время нет ни одного отечественного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у людей.
Летом 2018 года в США был зарегистрирован первый препарат для лечения натуральной оспы. Он называется "Тековиримат".
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