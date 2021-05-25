Вирусологи предупредили о риске новой опасной пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российские вирусологи предположили, что оспа обезьян может стать фактором распространения новых эпидемий. Об этом сообщает Ura.RU.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский подтвердил, что такая вероятность существует, но на данный момент нет причин для паники.
"Надо планомерно работать. Проводить изучение вирусов теплокровных животных (летучих мышей, грызунов), вирусов клещей, комаров, других членистоногих", – подчеркнул специалист.
По словам профессора вирусологии Александра Чепурнова, фактором защиты человека выступает тот факт, что людям оспа от обезьян передается с низкой вероятностью. Он напомнил, что подобные случаи редки – бороться с ними также поможет вакцина от натуральной оспы, которую продолжают совершенствовать.
Как заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, человечество в будущем может столкнуться с еще более опасными эпидемиями и пандемиями. В своей речи специалист сослался на эволюционные оценки.
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