В Центре Гамалеи оценили прогноз ВОЗ о возможном появлении нового вируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко оценил вероятность появления нового вируса. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что человечество в определенный момент столкнется с новой пандемией, которая может оказаться опаснее, чем ситуация с COVID-19.
"Это только область предположений, возможностей – она всегда существует. Конечно, это может быть. Никто не ожидал, что в 2019 году такая история произойдет. То же самое может произойти и еще раз, но это пока не подкреплено никакими конкретными данными", – заявил Бутенко.
По словам специалиста, для коронавируса характерны частые мутации. Одним из возможных способов прогнозирования новой пандемии, как считает Бутенко, является жесткий контроль за всеми формами вирусов.
Вместе с тем эксперт признал, что появление новых вирусов плохо предсказуемо: в качестве примера он привел ситуации с вирусом Эбола, лихорадкой Ласса и Зика и иными заболеваниями.
Глава Всемирной организации здравоохранения ранее заявил об отсутствии штаммов коронавируса, угрожающих эффективности вакцин. В то же время он допустил, что ситуация может измениться.
В ВОЗ призвали страны готовиться к появлению новых смертельных вирусов
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