В ВОЗ заявили об отсутствии штаммов коронавируса, угрожающих эффективности вакцин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не обнаружили мутаций коронавируса, которые могли бы поставить под угрозу эффективность имеющихся лекарств и вакцин, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пока не было новых штаммов, которые бы серьезно подорвали эффективность имеющихся вакцин или терапевтических средств. Однако нет гарантии, что это так и останется. Вирус постоянно меняется, и наш инструментарий может оказать бесполезным. Пандемия не закончилась. И не закончится, если не поставить вирус под контроль в каждой стране", – сказал Гебрейесус.
По его словам, в течение последних трех недель в мире наблюдалось снижение уровня летальности от коронавируса, однако в целом глобальная ситуация остается опасной, несмотря на проводимую вакцинацию.
Ранее в британском Йоркшире обнаружили новый штамм коронавируса, сообщил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл. По его словам, информации о том, что он является более заразным, чем другие варианты инфекции, нет.
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