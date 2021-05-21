В "Векторе" не обнаружили "злых" мутаций коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Центр "Вектор" изучает варианты "индийского" штамма коронавируса. Опасные мутации в нем не обнаружены, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы не обнаружили злых мутаций, которых так опасается весь мир, "индийских" вариантов", – поделилась она.

Кроме того, она пояснила, что на данный момент нет штамма коронавируса, который бы значительно влиял на течение болезни. Однако, по ее мнению, обратить внимание стоит на "британский", "южноафриканский" и "бразильский" варианты.

Ранее Попова рассказала, что ученые пока обнаружили три варианта "индийского" штамма коронавируса. По ее словам, один из них имеет серьезные мутации, однако он в России пока не обнаружен.

