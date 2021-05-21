В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса

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В британском Йоркшире обнаружили новый штамм коронавируса, сообщил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл. По его словам, информации о том, что он является более заразным, чем другие варианты инфекции, нет.

"Мы отслеживаем распространение штамма VUI-21MAY-01 и с осторожностью локализуем вспышку, как делали это в других случаях. Нет свидетельств того, что данный штамм обладает большей способностью передаваться, нежели ранее обнаруженные в Британии и других странах штаммы, также нет данных о том, что применяемые вакцины могут быть менее эффективны против него", – приводит РИА Новости слова Фелла.

Он призвал горожан не переживать и отметил, что введенных мер безопасности достаточно для того, чтобы снизить вероятность заражения.

"Пожалуйста, не пугайтесь. Мы хотим, чтобы вы продолжили делать то, что делали в течение прошлого года. Следуйте рекомендациям, продолжайте регулярно мыть руки и носить маски внутри помещений", – подчеркнул глава управления.

Ранее в Башкирии обнаружили "британский" штамм коронавируса. При этом некоторые заболевшие уже выздоровели.

