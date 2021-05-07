"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Башкирии

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В Башкирии обнаружили "британский" штамм коронавируса, рассказала на оперативном совещании регионального правительства глава управления Роспортребнадзора по республике Анна Казак.

По ее словам, некоторые заболевшие уже выздоровели.

"Для нахождения новых мутировавших штаммов мы отправляем в научный институт микроб-пробы биологического материала от заболевших коронавирусной инфекцией. Отправлено 48 проб. Да, выявлен "британский" вирус у нас на территории республики. Отрабатываются все контакты, больные не в тяжелом состоянии, уже часть из них выздоровели. Ситуация находится на контроле", – приводит РИА Новости слова Казак.

При этом она не конкретизировала, сколько именно людей заразились новым штаммом. Казак подчеркнула, что вспышка была зафиксирована среди студентов-иностранцев, прибывших в медицинский университет из Индии.

"Ситуация сейчас на контроле, со всеми случаями работаем, и с контактными. Из 20 человек 11 выписаны, 9 госпитализированы в легком и среднем состоянии. В местах их проживания проведены противоэпидемиологические мероприятия", – заключила специалист.

В конце апреля сообщалось, что в РФ выявили более 350 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса и около 20 – "южноафриканским".

