В РФ выявлено 350 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ выявили более 350 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса и около 20 – "южноафриканским". Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия 24".

"На сегодняшний день есть распространение и есть завозы. У нас выявлено более 350 случаев "британского" штамма, около 20 – "южноафриканского", – сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ нет критичного роста заболеваемости COVID-19. По словам специалиста, в России ситуация по коронавирусу не достигла критических показателей.

Попова также отметила, что не ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 после майских праздников. При этом для этого необходимо полностью соблюдать существующие профилактические меры.

