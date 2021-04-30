Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ нет критичного роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
"В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет", – заявила Попова.
По словам специалиста, в России ситуация по коронавирусу не достигла критических показателей.
Попова также отметила, что не ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 после майских праздников. При этом для этого необходимо полностью соблюдать существующие профилактические меры.
"Сегодняшняя ситуация, которая связана с длинными выходными, позволяет нам надеяться, что при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет", – заявила глава Роспотребнадзора
Как добавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в стране зафиксировано снижение смертности из-за коронавируса.
В России за последние сутки выявили 8 731 новый случай коронавируса. Всего в РФ подтверждено 4 805 288 случаев коронавируса.
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