В России выявили 8 731 новый случай коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 8 731 новый случай коронавируса, сообщает Оперштаб. В 1 251 случае болезнь проходила без клинических проявлений.

На Москву пришлось 2 662 случая, на Санкт-Петербург – 725, на Московскую область – 651. В Ростовской области зафиксировали 230 случаев, в Нижегородской – 171, в Самарской – 170, в Воронежской области – 155, в Иркутской – 134.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва и Республике Алтай.

Всего в России подтверждено 4 805 288 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 8 406 человек, за все время пандемии – 4 427 946 человек. Скончались от болезни за 24 часа 397 пациентов, за все время – 110 128.

Ранее вирусологи сообщили, что заразность новых штаммов коронавируса может оказаться в шесть раз выше обычных. По мнению специалистов, один человек, подхвативший мутировавший вирус, может заразить более двух десятков.

По мнению замруководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяны Непомнящих, российский препарат "ЭпиВакКорона" эффективен против всех циркулирующих штаммов коронавируса.