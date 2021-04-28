Ученые рассказали, почему при COVID-19 пропадает вкус

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Ученые из США выяснили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через который вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Именно поэтому при заболевании вкусовые клетки также могут быть пораженными. Результаты исследования размещены на сервере препринтов bioRxiv.

Отмечается, что специалисты из Национального института США по проблемам старения под руководством Джозефин Иган (Josephine Egan) изучили несколько тысяч вкусовых рецепторов человека. По их словам, рецепторные клетки II типа, которые находятся в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на задней части языка, содержат фермент ACE2 – точку входа для коронавируса.

В рамках исследования эксперты взяли образцы грибовидных сосочков с вкусовыми рецепторами у 45-летней женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Во время заражения она информировала об изменениях вкусовых ощущений, а также о том, что не чувствовала сладость шоколада и вкуса карри. При осмотре у нее было зафиксировано увеличение размеров языка и покраснение в области его основания.

При повторном осмотре через полгода состояние областей вкусовых клеток улучшилось, что совпало с восстановлением у пациентки вкусовых ощущений.



Ранее ученые из Чикагского университета создали наночастицы, захватывающие вирусы SARS-CoV-2 в организме. Отмечается, что наночастицы привлекают вирус, а также имитируют клетки-мишени человека, после чего изолируют его от остальных клеток и нацеливают на разрушение иммунной системой.