Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за секунду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ученые из Техасского университета A&M нашли способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В материале говорится, что исследователи построили экспериментальную установку. Это секция трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно для полного уничтожения коронавируса.

Ученые отмечают, что термическая обработка позволит применять данный метод в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Ученые из Массачусетского технологического института в США ранее создали концепт защитной маски для лица, уничтожающей вирусы при вдохе.

Отмечалось, что изделие состоит из металлического сетчатого фильтра. При этом специальная батарея нагревает металл до 90 градусов. По мнению исследователей, такая температура способна уничтожить частицы COVID-19, которые может вдохнуть носитель маски.