Инновационная разработка РАН позволит защитить кожу детей от инфекций

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Исследователи Российской академии наук (РАН) разработали инновационную гипоаллергенную присыпку для детей, которая обладает лечебным и профилактическим действием против грибков и бактерий различного вида, рассказал автор программы исследований, ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман. Об этом сообщает News.ru.

"Мы полагаем, что продукт получит широкое распространение не только в уходе за новорожденными детьми, но и как гигиеническое средство для взрослых", – заявил Гольдман.

Необходимость такой разработки для детей, объясняет ученый, заключается в том, что кожа новорожденного нуждается в постоянном уходе, поскольку скопление влаги в складках приводит к возникновению инфекции и, как следствие, к нарушению режима питания и сна малыша. Чтобы справиться с такой проблемой, родители пользуются различными подсушивающими присыпками, однако нередко их безвредность является сомнительной.

По словам Гольдмана, специалистам РАН удалось создать полностью биологически безопасную присыпку. Ее активным компонентом является инновационный белок – аналог лактоферрина человека, который обладает лечебным и профилактическим действием против грибков и бактерий. Лактоферрин содержится в грудном молоке, а его бактерицидные свойства защищают младенца от инфекций, пока у него не сформируется собственная иммунная защита. Также этот компонент выступает иммуномодулятором, который полезен не только для детского, но и для взрослого организма.

"Созданию безопасной присыпки предшествовала большая многолетняя экспериментальная работа по исследованию эффективности противоинфекционного действия биоаналога лактоферрина — как отдельно, так и в составе продукта. Кроме того, ученые успешно выполнили комплекс необходимых исследований по доказательству биобезопасности разработанного продукта, включая тестирование его противоаллергенных свойств. Работа проводилась совместно с главным внештатным детским специалистом по профилактической медицине Минздрава, руководителем НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, академиком Лейлой Барановой-Намазовой", – рассказал Гольдман.

Он полагает, что первые пробные партии новой присыпки для детей будут готовы к выпуску уже в текущем году. По мнению ученых, она может получить большую экспортную перспективу из-за своей оригинальности.

Ранее ученые кафедры микробиологии турецкого университета Улудаг разработали назальный спрей, способный за одну минуту уничтожить коронавирус. Спрей, получивший название Genoxyn, был создан профессором Шехиме Гюльсюн Темель и докторами Гюнейтом Озакином и Ахметом Юмитом Сабанджи. Как отметил последний, разработка антибактериального спрея началась еще до пандемии COVID-19.