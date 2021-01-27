Турецкие ученые создали спрей, убивающий коронавирус за минуту

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Ученые кафедры микробиологии турецкого университета Улудаг разработали назальный спрей, способный за одну минуту уничтожить коронавирус, сообщает газета Daily Sabah.

Спрей, получивший название Genoxyn, был создан профессором Шехиме Гюльсюн Темель и докторами Гюнейтом Озакином и Ахметом Юмитом Сабанджи. Как отметил последний, разработка антибактериального спрея началась еще до пандемии COVID-19.

"Мы показали, что препарат обладает антибактериальной активностью, а после начала пандемии задумались о том, можем ли мы способствовать борьбе с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество", – заявил ученый.

Исследователи уточнили, что новое средство уничтожает инфекцию в течение минуты, не повреждая при этом клетки эпителия на слизистой.

"Более того, мы показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно использовать", – говорится в сообщении.

Ученые также отметили, что в процессе разработки спрей был усовершенствован с использованием нанотехнологий, а потому его действие стало более долгосрочным и стабильным. Помимо COVID-19, спрей показал высокую эффективность и против различных грибков и бактерий.

Ранее японские ученые установили, что черный чай за 10 минут нахождения в полости рта делает вирус SARS-CoV-2 в слюне человека неактивным на какое-то время. Исследователи добавляли разные сорта чая к SARS-CoV-2 и образцам слюны инфицированных. После обработки чаем концентрация вируса падала настолько, что его становилось невозможно обнаружить. Лучшие результаты показал черный чай, хотя чай матча, жареный зеленый чай ходзича и улун тоже показали эффективность.