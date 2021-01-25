Вакцину от аллергии на кошек могут разработать до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вакцина от аллергии на кошек, разрабатываемая специалистами Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Сеченова, может появиться уже в этом году. Об этом Агентству "Москва" заявил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

"Если пандемия не помешает, в этом году будет. Это одна из тем, которая может затронуть почти каждого человека", – поделился ректор подробностями разработки вакцины. По словам Глыбочко, эксперты уже окончательно закончили исследования нового препарата против аллергии.



Ректор считает, что разработчики вакцины, если она поможет аллергикам, смогут претендовать на Нобелевскую премию.

Ранее сообщалось, что вакцина российских ученых избавит мир от аллергии на кошек. Лаборатории по разработке вакцины ведут исследования при Первом МГМУ и Венском медицинском университете.