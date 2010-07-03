Ветеринар рассказал, как вырастить здорового питомца

Ветеринары рекомендуют обязательно вакцинировать питомцев, даже если они не выходят на улицу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам ветеринарного врача станции по борьбе с болезнями животных в САО Дмитрия Кузнецова, в дом инфекцию можно принести на одежде или обуви.
Ветеринар подчеркнул, что к профилактической вакцинации допускаются только клинически здоровые животные.
Вакцинация поможет избежать заражения бешенством и другими вирусно-бактериальными инфекциями. Среди них лептоспироз, чума плотоядных, или чумка, парвовирусный энтерит у собак, а также панлейкопения и кальцивироз у кошек.
Кузнецов также рассказал, как подобрать питание, чтобы питомец был здоров.
Ветеринар посоветовал давать питомцу полнорационный корм, влажный или сухой, разработанный для его вида и возраста. В нем сочетаются различные питательные элементы в нужной пропорции.
Кузнецов подчеркнул, что также животное можно кормить натуральной пищей.
"Есть перечень продуктов, которые просто вредны животным и могут стать причиной расстройства пищеварения и многочисленных заболеваний. Копченая, соленая, жареная, жирная пища не должна входить в рацион ни кошки, ни собаки. А вот свежая и чистая вода в поилке должна быть всегда", – рассказал ветеринар.
Специалист напомнил, что давать молоко взрослым кошкам нельзя. Молочный сахар, или лактоза, может привести к проблемам с пищеварением. Собакам же нельзя давать грызть куриные кости, они могут повредить слизистую.
Врач также призвал заботиться о физической форме питомца, следить за его гигиеной и не пытаться лечить животное самостоятельно.
Кроме того, ветеринары рекомендуют хозяевам домашних животных не целовать их. Как сообщили в столичном комитете ветеринарии, при контакте с животными важно не забывать о личной гигиене. Специалисты рекомендуют после каждого контакта с питомцем мыть руки с мылом. Также не стоит оставлять своих питомцев на ночь в своей кровати, уточняют ветеринары.
Ранее ветеринары рассказали о причинах аллергии у домашних питомцев. Как утверждают специалисты, в большинстве случаев аллергены индивидуальны. Это могут быть компоненты пищи, цветочная пыльца, различные виды материи, металлы, укусы насекомых и продукты их жизнедеятельности, а также лекарства.
Ветеринары отмечают, что основными проявлениями аллергии являются обильное количество перхоти, выделения из глаз и ушей, рвота и жидкий стул. Также животное может часто чесаться, а это грозит попаданием через рану инфекции.
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