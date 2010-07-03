Ветеринары рекомендовали не целовать домашних животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ветеринары рекомендуют хозяевам домашних животных не целовать их. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

В комитете рассказали, что при контакте с животными важно не забывать о личной гигиене. Специалисты рекомендуют после каждого контакта с питомцем мыть руки с мылом. Также не стоит оставлять своих питомцев на ночь в своей кровати, уточняют ветеринары.

Хозяевам птиц советуют не кормить их изо рта, а при чистке клеток и аквариумов специалисты советуют использовать перчатки и соблюдать другие меры предосторожности.

Кроме того, во время прогулки питомцев специалисты рекомендуют не подпускать их к другим незнакомым животным. В профилактических целях домашних животных необходимо также регулярно показывать ветеринару и ставить вакцинации от бешенства и других инфекций. Если же питомец заболел, рекомендуется не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к специалистам за помощью.

Ранее ветеринары рассказали о причинах аллергии у домашних питомцев. Как утверждают специалисты, в большинстве случаев аллергены индивидуальны. Это могут быть компоненты пищи, цветочная пыльца, различные виды материи, металлы, укусы насекомых и продукты их жизнедеятельности, а также лекарства.

Ветеринары отмечают, что основными проявлениями аллергии являются обильное количество перхоти, выделения из глаз и ушей, рвота и жидкий стул. Также животное может часто чесаться, а это грозит попаданием через рану инфекции.

