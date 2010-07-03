Стало известно, каких животных записывают к ветеринарам через mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ветеринарных клиниках столицы прошло более 51 тысячи приемов животных за год, владельцы которых записывались с помощью сервиса "Запись к ветеринару" на mos.ru. А через приложение "Госуслуги Москвы" за четыре месяца на прием к специалистам попали более 2,3 тысячи раз, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Преимущественно горожане записывали к ветеринару кошек таких пород, как шотландская вислоухая (скоттиш-страйт, скоттиш-фолд), британская короткошерстная, абиссинская, бобтейл, сибирская. А среди собак – йоркширских терьеров, чихуа-хуа, такс, джек-рассел-терьеров, бульдогов, шпицев", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Также на прием в ветеринарные клиники записывали беспородных кошек, кошек смешанных пород, пород мейн-кун, сфинкс, корниш-рекс, а также персидских, сиамских, бенгальских, невских маскарадных и ангорских. Среди собак в клиниках чаще всего бывали лабрадоры, корги, сибирские хаски, немецкие овчарки, бигли, пудели, акита-ину, алабаи, кокер-спаниели и бордер-колли.
Как отмечается, чаще всего животных записывали в ветеринарные клиники на консультацию специалистов (более 11,2 тысячи записей) и оказание клинико-диагностических услуг (почти 9 тысяч записей).
Услуга "Запись на прием к ветеринару" в декабре прошлого года появилась на портале mos.ru. Москвичи воспользовались новым сервисом уже более 49 тысяч раз. А в апреле 2019 года стало возможно записывать к ветеринару не только собак и кошек, но и хамелеонов, шиншилл, кроликов и попугаев и других домашних животных. Услуга находится в категории "Окружающая среда и животные". После выбора раздела "Запись к ветеринарному врачу" необходимо заполнить форму, ввести свои ФИО и контактную информацию, а так же отметить, кого нужно записать.
Также записать питомца на прием к специалисту можно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". С помощью приложения москвичи могут не только записать любимца в ветеринарную клинику, но и вызвать специалиста на дом.
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