Ветеринары рассказали о причинах аллергии у домашних питомцев

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Причинами расчесов у домашних животных может стать аллергия, стресс, укусы насекомых, а также неправильное питание, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

В пресс-службе отметили, что питомцы все чаще страдают от аллергии.

"В ветеринарные клиники обращаются с питомцами, у которых наблюдаются дерматиты, расчесы и проблемы желудочно-кишечного тракта. Первопричиной заболеваний ветеринарные специалисты часто называют аллергию", – говорится в сообщении.

Как утверждают специалисты, в большинстве случаев аллергены индивидуальны. Это могут быть компоненты пищи, цветочная пыльца, различные виды материи, металлы, укусы насекомых и продукты их жизнедеятельности, а также лекарства.

"В частности, пищевая аллергия является реакцией на источники белка, углеводов или прочие компоненты рациона животного. Также причиной аллергической реакции может послужить и стресс у питомца", – сообщили в пресс-службе.

Ветеринары отмечают, что основными проявлениями аллергии являются обильное количество перхоти, выделения из глаз и ушей, рвота и жидкий стул. Также животное может часто чесаться, а это грозит попаданием через рану инфекции.

Как отметили в пресс-службе, при появлении признаков аллергии нужно показать животное специалисту, который после постановки диагноза назначит лечение.

Ранее ветеринары не рекомендовали сильно занятым и устающим на работе людям заводить хорьков, енотов, крупных попугаев и других питомцев, требующих внимания. Эта рекомендация касается также тех, кто испытывает на работе стресс и нуждается в покое в конце дня.

Ну а справиться со стрессом россиянам помогут муравьиные фермы и аквариумные рыбки. Отмечается, что "созерцание безмятежно плавающих рыбок помогает отвлечься от сторонних забот и успокоиться". Вид водных обитателей стоит подобрать индивидуально под себя. Специалисты также напомнили, что для правильного содержания рыб необходимо приобрести специальное оборудование.

