Россиянам посоветовали завести муравьев

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Справиться со стрессом россиянам помогут муравьиные фермы и аквариумные рыбки, передает Агентство "Москва". Такой совет дали специалисты столичного комитета ветеринарии после недавно опубликованного опроса ВЦИОМ.

Как пояснили в ведомстве, "созерцание безмятежно плавающих рыбок помогает отвлечься от сторонних забот и успокоиться". Вид рыбок каждому желающему лучше подобрать индивидуально под себя, считают в комитете. Специалисты также напомнили, что для правильного содержания подводных обитателей необходимо приобрести специальное оборудование. В частности, аквариум должен быть не круглым, а прямоугольным, уточнили эксперты.

Еще одно эффективное средство от стресса – муравьиные фермы, добавили в комитете ветеринарии Москвы. По словам специалистов, наблюдать за муравьями очень интересно, ведь у этих насекомых есть свои "классы" и сложно устроенная социальная жизнь. Они занимаются уборкой, сбором припасов и выращиванием молодняка. Так, люди смогут отвлечься от собственных проблем и успокоиться.

Специалисты рекомендуют приобрести настоящую муравьиную ферму, но отмечают, что в ней придется поддерживать определенный микроклимат и следить, чтобы камеры не запотевали, иначе в муравейнике заведется опасный для насекомых грибок.

Ранее социологи назвали число живущих в стрессе россиян. По данным ВЦИОМ, число постоянно испытывающих стресс за девять лет выросло с 3% до 8%. При этом о стрессах чаще всего говорили женщины (29%), а также молодежь возрасте от 18 до 24 лет (29%).