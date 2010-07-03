Социологи назвали число живущих в стрессе россиян

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Число россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилось с 3 до 8 процентов за последние девять лет, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

"На 11 процентов увеличилась доля россиян, заявляющих, что стрессовые ситуации в их жизни практически никогда не случаются или случаются редко. До 35 процентов сократилось число тех, кто иногда сталкивается с неприятностями и стрессами. При этом доля россиян, испытывающих стресс часто, изменилась незначительно (17 процентов в 2019 году), а тех, кто пребывает в нем постоянно, – увеличилась", – указывается в материалах исследования.

Среди респондентов о частых стрессах чаще всего говорили женщины (29 процентов), а также молодежь возрасте от 18 до 24 лет (29 процентов).

Ранее американские ученые выяснили, из-за чего некоторые люди могут испытывать стресс. Это состояние провоцирует особый белок, который находится в костях. Специалисты в течение 20 лет изучали остеокальцин – гормон, который помогает формированию костей человека. Проводились опыты на мышах, которых подвергли стрессу. У них потом проверяли уровень данного вещества, и оказалось, что он вырос на 50 процентов.

Предыдущий опрос ВЦИОМ показал, что каждый второй россиянин считает состояние своего здоровья удовлетворительным. Только 15 процентов опрошенных оценивают свое самочувствие как негативное. Среди главных причин проблем со здоровьем граждане РФ назвали работу и стресс. Такого мнения придерживаются 33 процента респондентов. 28 процентов людей винят в проблемах со здоровьем нехватку денег на лекарства и отсутствие профилактики болезней.

