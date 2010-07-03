Россияне назвали причины проблем со здоровьем

Каждый второй россиянин считает состояние своего здоровья удовлетворительным. Только 15% опрошенных оценивают свое самочувствие как негативное. Данные приводит газета "Аргументы и факты" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Среди главных причин проблем со здоровьем граждане РФ назвали работу и стресс. Такого мнения придерживаются 33% респондентов. 28% людей винят в проблемах со здоровьем нехватку денег на лекарства и отсутствие профилактики болезней.
Также в числе ключевых факторов болезней россияне назвали возраст и отсутствие отдыха. Почти половина (46%) при болезнях обращается в государственную поликлинику, 33% респондентов предпочитают лечиться самостоятельно, 15% идут к платным специалистам. Социологи отмечают, что, по сравнению с 2017 годом, в 2019 году в платные медучреждения россияне стали ходить чаще.
Ранее сообщалось, что московская психиатрическая больница запустила проект "Только без паники!", предназначенный для тех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками.
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