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Общество

28 июня, 17:31

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Какие животные запрещены к содержанию в России

В черном списке: каких питомцев больше нельзя держать дома
общество животные

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных. В него вошли крупные хищники и ядовитые представители фауны, которые могут быть опасны для самих владельцев. Нельзя будет поселить у себя дома и животных, чья среда обитания сильно отличается от условий содержания в неволе. Разбираемся, что делать, если ваши питомцы попали под запрет.

Фото: depositphotos/Alexeg84

Кто попал под запрет

В апреле это года Минприроды РФ составило список животных, которых предложило запретить к содержанию в домашних условиях. Туда вошли представители фауны, потенциально несущие опасность для людей. В том числе крупные хищники и ядовитые животные. А также морские млекопитающие, для которых не так просто создать удовлетворительные условия содержания. В список попали питоны, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи, волки, динго, гиеновые собаки, медоеды, росомахи, макаки, павианы, филины, электрические угри и мурены.

А в июне этот перечень утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Так что, если вы вдруг хотели стать владельцем цепочной гадюки, ядозуба, ядовитой квакши или ужасного листолаза, – забудьте. Все эти пресмыкающиеся и земноводные тоже попали под запрет. Полный список животных можно посмотреть на сайте Правительства РФ.

Стоит отметить, что запрет не распространяется на животных, находящихся в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. Также в соответствии с постановлением допускаются случаи, при которых можно содержать питомцев из запрещенного списка, но об этом должен быть уведомлен Росприроднадзор.

Куда отдать питомца

Фото: depositphotos/aksenovko

Не пугайтесь, если вы уже являетесь владельцем одного из животных, попавшего под запрет. Питомцы, приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться под вашим присмотром до наступления естественной смерти животного.

Для тех, кто все же хочет избавиться от присутствия экзотического животного в своей квартире, есть несколько путей, куда их можно передать. По мнению юриста и зоозащитницы Маргариты Гавриловой, все зависит от того, о каком виде идет речь.

Если мы говорим о рептилии, то это Московский зоопарк, если о запрещенных к содержанию пернатых – то можно отдать в один из орнитологических центров, их достаточно много в Москве.
Маргарита Гаврилова
юрист и зоозащитница

При этом, по словам эксперта, крупные хищники – это "самая большая проблема". "Потому что на сегодняшний день в Москве и Московской области единственное место, куда их всех помещают, – это притравочные станции, к сожалению", – добавляет зоозащитница.

По мнению Гавриловой, "исполнить этот нормативный акт в полном объеме на сегодняшний день не представляется возможным". В основном такие животные находятся в контактных зоопарках и мини-зоопарках, которые предоставляют питомцев на детские праздники. А они "как скупали животных, так и будут их скупать, просто в квартирах их не держат, соответственно, на них это не распространяется", – добавляет Гаврилова.

Случаи нападения домашних животных

В последнее время необычные питомцы, которых держат в своих квартирах россияне, все чаще становятся героями новостей и популярных роликов в интернете. Вспомним самые яркие случаи атаки домашних животных за последний год.

Агрессивная свинья

В декабре прошлого года в интернете за считанные дни разлетелась запись с дерзким нападением свиньи на человека. Причем сам пострадавший являлся хозяином свиньи и содержал ее в своей московской квартире. В один из предновогодних дней мужчина решил выгулять домашнее животное во дворе, где и произошло ЧП. Пользователи интернета решили, что свободолюбивой хрюше просто надоел поводок, сковывающий движения, и она в отместку набросилась на человека. Хозяину все-таки удалось усмирить свинью, но какая судьба постигла ее накануне предновогоднего застолья, нам остается только догадываться.

Домашний волк

Другой случай произошел в челябинском парке, в котором мужчина регулярно выгуливал своего необычного домашнего питомца – волка. На одной из таких прогулок зверь схватил малолетнего мальчика за ногу, после чего малыш упал и заплакал. Благо на помощь вовремя подбежала мама и буквально вытащила ногу ребенка из пасти хищника. А владелец даже не пытался оттянуть волка за поводок и уверял, что зверь не опасен, а просто захотел поиграть с малышом. Местные жители говорят, что дети действительно любят этого волка и часто его гладят, но все же эти игры выглядят странновато.

Пума нашла жертву

Еще одно нападение произошло в поселке Козино Одинцовского района. Только на этот раз пострадавшим оказался не человек, а собака. На территорию двора, где спокойно гуляли две домашние собаки, внезапно забежала пума. Она схватила одного из псов за шкирку и начала таскать по двору. Тот редкий случай, когда дикая кошка сильнее собаки. Хозяева пытались защитить своего питомца и бросали в пуму из окна разные предметы, но выйти побоялись. Довольно долго она терзала бедную собаку, но потом все же отпустила.

Изловить животное удалось только спасателям у одного из участков, огороженных высоким забором. Скорее всего, там находится питомник с крупными животными, откуда и сбежала большая кошка.

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Лоскутникова Наталья

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