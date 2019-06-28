Какие животные запрещены к содержанию в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных. В него вошли крупные хищники и ядовитые представители фауны, которые могут быть опасны для самих владельцев. Нельзя будет поселить у себя дома и животных, чья среда обитания сильно отличается от условий содержания в неволе. Разбираемся, что делать, если ваши питомцы попали под запрет.

Кто попал под запрет

В апреле это года Минприроды РФ составило список животных, которых предложило запретить к содержанию в домашних условиях. Туда вошли представители фауны, потенциально несущие опасность для людей. В том числе крупные хищники и ядовитые животные. А также морские млекопитающие, для которых не так просто создать удовлетворительные условия содержания. В список попали питоны, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи, волки, динго, гиеновые собаки, медоеды, росомахи, макаки, павианы, филины, электрические угри и мурены.

А в июне этот перечень утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Так что, если вы вдруг хотели стать владельцем цепочной гадюки, ядозуба, ядовитой квакши или ужасного листолаза, – забудьте. Все эти пресмыкающиеся и земноводные тоже попали под запрет. Полный список животных можно посмотреть на сайте Правительства РФ.

Стоит отметить, что запрет не распространяется на животных, находящихся в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. Также в соответствии с постановлением допускаются случаи, при которых можно содержать питомцев из запрещенного списка, но об этом должен быть уведомлен Росприроднадзор.

Куда отдать питомца

Не пугайтесь, если вы уже являетесь владельцем одного из животных, попавшего под запрет. Питомцы, приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться под вашим присмотром до наступления естественной смерти животного.

Для тех, кто все же хочет избавиться от присутствия экзотического животного в своей квартире, есть несколько путей, куда их можно передать. По мнению юриста и зоозащитницы Маргариты Гавриловой, все зависит от того, о каком виде идет речь.





Маргарита Гаврилова юрист и зоозащитница Если мы говорим о рептилии, то это Московский зоопарк, если о запрещенных к содержанию пернатых – то можно отдать в один из орнитологических центров, их достаточно много в Москве.

При этом, по словам эксперта, крупные хищники – это "самая большая проблема". "Потому что на сегодняшний день в Москве и Московской области единственное место, куда их всех помещают, – это притравочные станции, к сожалению", – добавляет зоозащитница.

По мнению Гавриловой, "исполнить этот нормативный акт в полном объеме на сегодняшний день не представляется возможным". В основном такие животные находятся в контактных зоопарках и мини-зоопарках, которые предоставляют питомцев на детские праздники. А они "как скупали животных, так и будут их скупать, просто в квартирах их не держат, соответственно, на них это не распространяется", – добавляет Гаврилова.

Случаи нападения домашних животных

В последнее время необычные питомцы, которых держат в своих квартирах россияне, все чаще становятся героями новостей и популярных роликов в интернете. Вспомним самые яркие случаи атаки домашних животных за последний год.

Агрессивная свинья

В декабре прошлого года в интернете за считанные дни разлетелась запись с дерзким нападением свиньи на человека. Причем сам пострадавший являлся хозяином свиньи и содержал ее в своей московской квартире. В один из предновогодних дней мужчина решил выгулять домашнее животное во дворе, где и произошло ЧП. Пользователи интернета решили, что свободолюбивой хрюше просто надоел поводок, сковывающий движения, и она в отместку набросилась на человека. Хозяину все-таки удалось усмирить свинью, но какая судьба постигла ее накануне предновогоднего застолья, нам остается только догадываться.



Домашний волк

Другой случай произошел в челябинском парке, в котором мужчина регулярно выгуливал своего необычного домашнего питомца – волка. На одной из таких прогулок зверь схватил малолетнего мальчика за ногу, после чего малыш упал и заплакал. Благо на помощь вовремя подбежала мама и буквально вытащила ногу ребенка из пасти хищника. А владелец даже не пытался оттянуть волка за поводок и уверял, что зверь не опасен, а просто захотел поиграть с малышом. Местные жители говорят, что дети действительно любят этого волка и часто его гладят, но все же эти игры выглядят странновато.



Пума нашла жертву

Еще одно нападение произошло в поселке Козино Одинцовского района. Только на этот раз пострадавшим оказался не человек, а собака. На территорию двора, где спокойно гуляли две домашние собаки, внезапно забежала пума. Она схватила одного из псов за шкирку и начала таскать по двору. Тот редкий случай, когда дикая кошка сильнее собаки. Хозяева пытались защитить своего питомца и бросали в пуму из окна разные предметы, но выйти побоялись. Довольно долго она терзала бедную собаку, но потом все же отпустила.

Изловить животное удалось только спасателям у одного из участков, огороженных высоким забором. Скорее всего, там находится питомник с крупными животными, откуда и сбежала большая кошка.