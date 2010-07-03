Утвержден список запрещенных к содержанию животных

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных, сообщается на сайте правительства.

Речь идет об опасных для владельцев животных – крупных хищных и ядовитых. Касается это и животных, привычная среда обитания которых сильно отличается от возможных условий содержания их в неволе.

Согласно постановлению, если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно остается на содержании у владельца. Запрет не распространяется на случаи содержания таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и так далее. О каждом из них следует уведомлять территориальный орган Росприроднадзора.

В апреле Минприроды РФ составило список животных, которых хотят запретить к содержанию в домашних условиях. Среди них были питоны, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи, волки, динго, гиеновые собаки, медоеды, росомахи, макаки, павианы, филины, электрические угри, мурены. В перечень попали и львы, тигры, гепарды, леопарды. В столичном департаменте природопользования одобрили инициативу.