В одном из московских дворов на мужчину напала свинья

В Сети набирает популярность видео дерзкого нападения, которое произошло в одном из столичных дворов. Москвич выгуливал на поводке свою свинью, но тут все пошло не по плану.

Видимо, животному надоел его поводок, оно решило взбунтоваться и накинулось на своего хозяина. Правда, свинку удалось быстро усмирить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.